Napoli, caccia al tesoretto: dalle cessioni 'minori' oltre 100mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presi Di Lorenzo e Manolas, ed in attesa della fumata bianca per James per un affare ormai impostato, il Napoli prima di programmare altri arrivi lavora alle tante uscite a due giorni dal ritiro di Dimaro. Il club di De Laurentiis per ora non intende abbassare alcune valutazioni, nonostante la necessità di smaltire i circa 40 giocatori in organico per non ingolfare gli allenamenti di Ancelotti, oltre che a liberare ingaggi importanti e incrementare il tesoretto in cassa.

E' più di una sensazione la volontà del club azzurro di sbloccare le tante cessioni 'minori', in modo da provare a programmare e finanziare un altro grande colpo dopo quello del greco e del colombiano. Ieri ad esempio è cambiata la formula del trasferimento di Grassi al Parma: ad i circa 4,5mln di euro del riscatto di Sepe s'è aggiunta anche la cessione definitiva del centrocampista per circa 6-7mln di euro. A questi si aggiungeranno circa 5mln della clausola rescissoria di Albiol, esercitata dal Villarreal, oltre a Diawara già finito alla Roma per 21mln di euro. Con la valigia pronta ci sono anche titolari fino a pochi mesi fa come Hysaj - già sostituito numericamente da Di Lorenzo - ma l'Atletico non va oltre i 18mln per ora, mentre proseguono invece le trattative col Torino per Simone Verdi con il Napoli che non intende allontanarsi troppo dalla richiesta di 25mln di euro, e per Mario Rui valutato 15mln. Fase di stallo per Roberto Inglese con mezza serie A alla finestra in attesa di uno sconto sulla valutazione di 25mln. In uscita c'è anche Marko Rog, valutato 18mln di euro da Giuntoli, ma in lista di sbarco ci sono anche Ounas, seguito dalla Fiorentina ma anche da Marsiglia e Nizza, il '95 Vinicius che piace al Wolverhampton per almeno otto operazioni che potrebbe portare il tesoretto ampiamente sopra i 100mln di euro.