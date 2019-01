Napoli, Callejon punto fermo anche per Ancelotti ma manca il gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inamovibile per Benitez prima e Sarri poi, Josè Callejon non ci ha messo molto a diventare un punto fermo anche per Carlo Ancelotti. Tanti i dubbi in estate, considerando il tipo di calcio del nuovo allenatore che preferisce un gioco più diretto, esterni che saltano l'uomo e vanno al tiro in porta, caratteristiche non proprio dello spagnolo. In realtà già nelle amichevoli estive Ancelotti ha apprezzato le sue doti che hanno portato Benitez e Sarri a tenerlo fuori solo per due gare di campionato nelle ultime cinque stagioni. Appena sono arrivati i match veri s'è fatto sentire come sempre per semplicità e pulizia delle giocate, intelligenza tattica e spirito di sacrificio. Ancora di più quando - dopo il ko con la Sampdoria - Ancelotti è passato definitivamente al 4-4-2 con Callejon che ha dunque arretrato un po' la zona di competenza, esaltando gran parte delle sue doti di sviluppo del gioco e corsa, ma allontanandosi dalla zona gol.

Fa effetto però vedere Callejon, da cinque anni in doppia cifre come reti stagionali e al primo anno capace di toccare anche i 20 gol, ancora fermo a quota zero. E la gestione diversa non è una giustificazione: pur non avendo giocato tre gare ed essere solo subentrato in altre tre, per le rotazioni di Ancelotti è uno degli azzurri più impiegati finora con 22 presenze su 25 gare totali. Gli 8 assist già serviti ai compagni non sono da sottovalutare, il cambio di posizione è un'attenuante non da poco, ma probabilmente per un discorso di lucidità sono tante le occasioni che lo spagnolo non è riuscito a concretizzate. In questo inizio di 2019 Carlo Ancelotti attende anche le reti dello spagnolo per non perdere ulteriore terreno dalla Juventus e soprattutto arrivare in fondo alle coppe.