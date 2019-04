© foto di Insidefoto/Image Sport

Josè Maria Callejon e un rinnovo a vita con il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'agente dello spagnolo, Quilon, sarà in Italia prima di Pasqua per definire il prolungamento con i partenopei. Il calciatore vuole restare e ha dato carta bianca alla società partenopea: nelle prossime settimane arriverà probabilmente la firma, visto che Ancelotti sa quanto sia importante l'esperienza del numero 7 per il suo progetto.