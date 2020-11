Napoli, carica Fabian Ruiz: "Milan imbattuto, vogliamo sconfiggerlo noi"

"Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita". Parla così il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, in vista della sfida contro il Milan. "Loro sono in un gran momento - spiega ai microfoni di Sky Sport - e se sono primi è perché stanno facendo bene. Non perdono in Serie A da 19 partite e questo la dice lunga su come stanno lavorando per noi è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa".