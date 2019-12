© foto di Insidefoto/Image Sport

Piotr Zielinski è il calciatore che ha collezionato più presenze con la maglia del Napoli nella gestione Ancelotti. In 73 partite con il tecnico di Reggiolo in panchina, il Napoli ha collezionato il 52% di vittorie e ha realizzato 127 gol complessivi.

Ma chi ha segnato di più con la maglia del Napoli? Al primo posto c'è Dries Mertens, con 28 reti e un gol in più di Arkadiusz Milik. A chiudere il podio, il capitano Lorenzo Insigne con 18 reti. Ecco la top ten

1) Dries Mertens 28 gol

2) Arkadiusz Milik 27 gol

3) Lorenzo Insigne 18 gol

4) Piotr Zielinski 8 gol

4) Fabian Ruiz 8 gol

6) José Callejon 5 gol

7) Adam Ounas 4 gol

7) Simone Verdi 4 gol

7) Fernando Llorente 4 gol

10) Amin Younes 3 gol

10) Hirving Lozano 3 gol