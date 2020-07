Napoli, cinque rinnovi per accontentare Gattuso: il progetto riparte dalle conferme

Stando alle ultime rivelate da Sky, il progetto del confermatissimo Rino Gattuso passerà soprattutto dalle permanenze di diverse pedine fondamentali per il tecnico: prossimamente ci saranno i prolungamenti di Di Lorenzo, Mario Rui, Maksimovic, Elmas e Zielinski, tutti considerati fondamentali per il tecnico calabrese. Curiosamente, sempre secondo l'emittente, non rappresenta una priorità per ora quello di Hysaj, uno dei più utilizzati da quando il tecnico calabrese è subentrato ad Ancelotti.