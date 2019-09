Napoli, col Lecce si cambia: torna Milik, maglia da titolare per Malcuit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'impresa maturata martedì sera al San Paolo contro il Liverpool, il Napoli tornerà in campo domenica contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A. Carlo Ancelotti, che non parlerà sabato in conferenza stampa, per la sfida del Via del Mare sta pensando a diversi cambi rispetto all'undici schierato due giorni fa. Dovrebbero cambiare i terzini, con Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra. Possibile l'impiego di Maksimovic in difesa, probabile quello di Elmas in cabina di regia al fianco di Allan. Ballottaggio Younes-Callejon sulla corsia destra, in avanti è pronto a tornare dal primo minuto il polacco Arkadiusz Milik.