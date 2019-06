Napoli, contatti con Mertens per il rinnovo annuale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità in casa Napoli circa il futuro di uno dei big presenti in rosa. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Dries Mertens sarebbe pronto a rinnovare il contratto fino al 2021, per un altro anno. L'attaccante belga chiederebbe dunque un prolungamento annuale, c'è stato un nuovo contatto con il Napoli, ma non sarebbe da escludere se arrivasse alla naturale scadenza tra un anno.