Napoli, dai prestiti può arrivare un tesoretto da 80 milioni

© foto di Federico Gaetano

Un tesoretto da 80 milioni. È quello su cui potrebbe contare il Napoli dalle cessioni di alcuni dei calciatori che quest'anno gli azzurri hanno dato via in prestito. Soldi che - sottolinea La Gazzetta dello Sport - saranno reinvestiti per chiudere almeno 3-4 operazioni alle quali Cristiano Giuntoli lavora da qualche mese. Tra i nomi ci sono Kieran Trippier e Hirving Lozano (nonostante le ultime voci dicono di un rallentamento della trattativa per il messicano). Gli altri nomi citati dalla rosea dal taccuino di Giuntoli sono invece quelli di Rodrigo De Paul, Ismael Bennacer e Augustin Almendra.