© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

David Ospina potrà giocare contro l'Arsenal, nonostante il portiere colombiano sia in prestito al Napoli proprio dai gunners. Come confermano i media inglesi non ci sono clausole che vietano al club azzurro di schierare Ospina contro il club che ne detiene ancora il cartellino, in vista dei quarti di Europa League. Stando a quanto riporta Football.london, il Napoli vuole acquistare a titolo definitivo il portiere a prescindere dalle presenze (a 30 scatterebbe il riscatto obbligatorio) ma vorrebbe rinegoziare al ribasso la clausola da quattro milioni di sterline (più 4 milioni e 600mila euro) concordata con l'Arsenal per il riscatto.