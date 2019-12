© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Complice la difficile situazione tecnica e ambientale in casa Napoli, il PSG potrebbe tornare a farsi sentire per Allan. Stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino Le Parisien il centrocampista è ancora un obiettivo sensibile per la formazione di Thomas Tuchel, pronta a mettere sul piatto un'offerta sulla base del prestito con diritto di riscatto da esercitare in estate.