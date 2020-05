Napoli, dalla Spagna: Fernando Llorente può tornare a casa, contatti con l'Athletic Club

L'Athletic Club di Bilbao si fa avanti per Fernando Llorente, attaccante classe '85 legato al Napoli da un contratto in scadenza nel 2021. Come riporta 'Marca', il giocatore avrebbe già dato parere favorevole nella prossima finestra di calciomercato, ma a patto che il club basco gli corrisponda lo stesso ingaggio che percepisce a Napoli, ovvero 2.5 milioni di euro netti.

Per Llorente si tratterebbe di un ritorno a casa, in quella che è stata la sua squadra per otto stagioni: dal 2005 al 2013, anno in cui a parametro zero decise di accasarsi alla Juventus.