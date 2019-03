© foto di www.imagephotoagency.it

Ha un contratto fino a giugno 2020 e domenica, contro l'Udinese, ha segnato il suo primo gol del 2019. Il futuro a Napoli di Dries Mertens, però, è ancora da chiarire. Intanto Cadena Cope scrive che l'Atletico Madrid non dimentica l'attaccante belga, anzi. I colchoneros continuano a seguirlo per il futuro. In questa stagione, l'ex PSV Eindhoven ha realizzato 12 gol complessivi con ben 11 assist.