Napoli, De Laurentiis aspetta Mertens a Roma: la maglia dei 121 gol suggellerà la firma

Dries Mertens è pronto per mettere nero su bianco l'accordo trovato negli scorsi giorni con il Napoli per il rinnovo di contratto fino al 2023. 4 milioni di euro all'anno per i prossimi due anni con 3 milioni al momento della firma come bonus e altri 500mila euro per eventuali obiettivi personali e di squadra. Il giocatore si recherà a Roma presso la sede della Filmauro dove con De Laurentiis scatterà la foto di rito, magari con alle spalle quella maglia del gol numero 121 che il presidente ha pagato 15mila euro e che adesso potrebbe trasformarsi nella giusta scenografia per la nuova promessa di matrimonio. A riportarlo è Il Mattino.