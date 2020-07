Napoli, De Laurentiis: "Con la FIGC lavoriamo ai play off per spezzare il dominio della Juve"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto telefonicamente nel corso della presentazione del libro "Interrompo dal San Paolo" spiegando il motivo per cui, la FIGC, starebbe pensando a un cambio di regolamento per il campionato di Serie A e per l'assegnazione del titolo oltre che per decidere le retrocesse: "Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile. Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei play off e dei play out per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni". A riportarlo è il collega de Il Mattino, Dario Sarnataro.