Napoli, De Laurentiis: "Ho conosciuto Gattuso alla festa di Ancelotti"

Il Mattino di questa mattina riporta integralmente il discorso che ieri sera il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rivolto alla squadra nel corso della cena di Natale che si è svolta ieri sera: "Io non ho mai avuto paura di prendere decisioni importanti, è quello che sogno si faccia in Lega Calcio dove ci sono tante persone che giocano a fare i grandi anche se non lo sono. Ed è per questo che ho deciso che era arrivato il momento di chiudere con Carlo, che bisognava cambiare e dare una sterzata. Rino l'ho conosciuto proprio al compleanno di Ancelotti e sono rimasto impressionato dalla sua generosa tranquillità. Mi ha colpito per l'umanità. Mi sono detto, qui ci vuole qualcuno che abbia un punto fermo, un'idea di calcio che era su cui avevamo basato la Grande Bellezza di cui l'80% dei presenti è stato immenso protagonista. Rino è l'unico che può ritraghettarci verso quella bellezza calcistica. Il brutto tempo è passato e il sole sorge all'orizzonte".