Napoli, De Laurentiis incontrerà la squadra: ultimo tentativo per convincere Callejon

Nella giornata di sabato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà a far visita alla propria squadra in vista della ripresa del campionato. Una delle missioni sarà quella di parlare con i giocatori vicini alla firma del rinnovo di contratto, come Mertens e Zielinski, ma anche quelli come José Maria Callejon, decisamente più lontano dalla permanenza in azzurro ma ancora senza un accordo con un nuovo club. L'idea dell'attaccante è quella di tornare in Spagna, con Siviglia o Valencia pronti ad accoglierlo, ma De Laurentiis proverà a capire se c'è ancora margine per convincerlo a restare oppure no. Un'intesa complicata che però non è impossibile, basta pensare a ciò che è successo con Mertens. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.