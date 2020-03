Napoli, De Laurentiis non molla l'idea Icardi: possibili contatti nei prossimi mesi

Aurelio De Laurentiis non ha abbandonato l'idea di poter acquistare Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Il Mattino, visto che il riscatto da parte del PSG non è affatto scontato il presidente dei partenopei non ha mai smesso di pensarci e i contatti con l'entourage dell'argentino non sono mai svaniti.