© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportitalia, il club azzurro e l'Empoli avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del terzino sulla base di 10 milioni di euro. Le visite mediche sarebbero già programmate per giovedì, mentre l'annuncio dovrebbe addirittura arrivare già domani.