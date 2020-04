Napoli, Di Lorenzo ha convinto tutti: pronto il rinnovo per allontanare la Premier League

Le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo hanno fatto drizzare le antenne a diversi club, in Italia e in giro per l'Europa (soprattutto in Premier League c'è il Manchester United sulle sue tracce), ma il suo contratto con il Napoli è ancora lungo. Giugno 2024 la scadenza, ma stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno Cristiano Giuntoli starebbe lavorando a rinnovare anche l'accordo dell'ex Empoli, sebbene ad oggi non rappresenti una priorità avendo ancora un contratto di lunga durata.