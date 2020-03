Napoli, Di Lorenzo ha spiccato il volo e De Laurentiis vuole subito blindarlo

vedi letture

Nonostante sia arrivato solo nell'estate scorsa, il Napoli ha già fissato un incontro per parlare del rinnovo di contratto per Giovanni Di Lorenzo. L'esterno che si è adattato molto bene anche a fare il centrale di difesa, deve essere blindato dopo una prima grande stagione ad alti livelli dopo l'esperienza ad Empoli. "Prevenire è meglio che curare" dice un vecchio detto e De Laurentiis è pronto a prenderlo in parola per evitare brutte sorprese. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.