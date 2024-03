Napoli, Di Lorenzo: "Non si può prendere 2 gol in 3 minuti, dispiace uscire dalla Champions"

Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Troppa pressione?

"La pressione c'è in questo tipo di partite. Non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara, prendere 2 gol in 3 minuti a questi livelli non si può e un po' ha condizionato la gara. Siamo stati bravi a restare in partita quasi fino alla fine, ma poi abbiamo preso il 3-1. Prestazione a tratti buona, però dispiace perché usciamo da una competizione in cui volevamo andare avanti".

Ora l'obiettivo è la qualificazione alla Champions?

"L'obiettivo è quello. Dobbiamo vincere tante partite, siamo sulla buona squadra e siamo ripartiti bene con il nuovo allenatore sul piano delle prestazioni. Questo ci fa ben sperare per il campionato, ma dispiace per la Champions".