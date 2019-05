Napoli, Diawara sarà ceduto. Può essere contropartita per Veretout

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime su Amadou Diawara direttamente da La Gazzetta dello Sport. Dopo tre anni di Napoli, e senza aver mai convinto, il club si è deciso a cederlo. Con Sarri il centrocampista aveva avuto diverse opportunità, ma non aveva entusiasmato. Con Ancelotti, invece, s’è visto meno del previsto (solo 13 presenze in campionato, di cui soltanto 8 dall’inizio), con l'infortunio a peggiorare le cose. L'idea del Napoli - si legge - è quella d’inserirlo nell'eventuale operazione che dovrebbe portare all'acquisto di Veretout dalla Fiorentina: Diawara in questo senso potrebbe essere una buona contropartita tecnica.