Napoli, distanza con l'Udinese per de Paul: ballano 15 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rodrigo De Paul, reduce da un'ottima stagione culminata con la salvezza dell'Udinese, resta tra i nomi più caldi per il Napoli. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione relativamente alle cifre in ballo per portare a termine l’affare: il club friuliano ha avanzato una richiesta di 35 milioni, mentre quello azzurro sarebbe fermo sui 20.