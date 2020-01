Il Napoli continua a trattare Stanislav Lobotka con il Celta Vigo e secondo quanto riportato da Il Mattino la distanza, al momento, è di soli 2 milioni di euro. 20 quelli offerti dai partenopei, 22 quelli che gli spagnoli chiedono ma con l'inserimento di alcuni bonus, 1,5 milioni al Celta nel caso di qualificazione alla Champions e di 800mila circa per la vittoria della Coppa Italia, l'operazione dovrebbe andare in porto. Entro giovedì il centrocampista dovrebbe essere in Italia per le visite mediche per poi firmare per i prossimi 4 anni e mezzo a 1,8 milioni di euro a stagione.