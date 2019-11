Napoli, dopo polemiche e contestazioni arriva il gelo del San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Parola al campo. Dopo il caos post-Salisburgo, i comunicati, le polemiche e le contestazioni, il Napoli torna in campo per un sfida delicatissima in cui in palio non ci sono solo i tre punti. I fischi e gli insulti nell'allenamento a porte aperte, gli striscioni che ieri hanno tappezzato la città ed un San Paolo semivuoto con appena 25mila spettatori, rendono l'idea di quanto il gesto della squadra di disertare il ritiro abbia colpito la tifoseria. Una spaccatura sorprendente dopo anni fianco a fianco, creando ulteriore tensione e pressione sulla squadra che quindi non potrà contare neanche sul pubblico amico e dovrà evitare un approccio errato anche per non creare un ambiente addirittura ostile. Non la situazione ideale per un gruppo finora apparso fragile, spento, disattento, logorato nella testa dopo anni al vertice senza vittorie, capace di esaltarsi in Champions e per il resto discontinuo anche nelle stesse partite: tutti i segnali che portano alla fine di un ciclo, ma nel bel mezzo di una stagione da salvare con il quarto posto che resta vitale per il club.

La gara assume i contorni di una finale. E' attesa una reazione forte dai protagonisti del caos di questi giorni, ovvero i leader Insigne, Callejon, Mertens, Koulibaly (oltre Allan, infortunato), per provare ad attenuare la rabbia della tifoseria e dimostrare di essere ancora con la test sul mercato e non già al mercato. Senza dimenticare naturalmente la classifica, complessa non per il -3 dal quarto posto ma perché ci sono ben 3 squadre davanti in questo momento e con ampie possibilità di uscire dalle coppe e concentrarsi sul campionato. In un clima da ultima spiaggia, nonostante sia novembre, Ancelotti confermerà l'undici tipo delle ultime settimane: la novità sarà il ritorno di Milik in attacco, da capire se con Lozano o Mertens mentre a sinistra Luperto (o Hysaj) potrebbe prendere il posto di un Mario Rui non in grande condizione.