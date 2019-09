Napoli e i rinnovi: Mertens verso l'addio. Biennale per Callejon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo essere arrivati insieme a Napoli nell'estate del 2013 le strade di Dries Mertens e Josè Maria Callejon potrebbero presto dividersi. Entrambi sono in scadenza di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis ma, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport quest'oggi, solo lo spagnolo ha ampie chance di rinnovo (biennale). Per il belga l'addio a parametro zero è la possibilità più concreta, con l'ex PSV che potrebbe raggiungere il suo ex capitano Marek Hamsik al Dalian nel campionato cinese.