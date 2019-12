Napoli, Fabian Ruiz in difficoltà. Ma il Real è pronto a fare follie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cercasi Fabian Ruiz. È l'appello lanciato dalla Gazzetta dello Sport, che parla del rendimento piuttosto altalenante dello spagnolo. Carlo Ancelotti lo ha schierato in tutte le posizioni del centrocampo, ma l'ex Betis non riesce ad incidere come aveva fatto nella scorsa stagione, trascinato anche lui nel vortice della mediocrità.

Le offerte non mancano - Nonostante tutto, Fabian Ruiz continua a far gola alle big della Liga. Il Real Madrid è pronto a presentare un'offerta da 70 milioni, che potrebbe far vacillare De Laurentiis: il presidente del Napoli fiuta già una ricca plusvalenza per un giocatore il cui contratto scadrà nel 2023.