Ultime notizie sul mercato del Napoli con priorità ai rinnovi di contratto. Il giornalista Rai Ciro Venerato ha spiegato che la precedenza va al prolungamento di Zielinski, cinque anni senza clausola. Quasi fatta anche per Maksimovic - promosso da Ancelotti anche per la duttilità - fino al 2023 con raddoppio dell'ingaggio. Per Milik si continua a discutere su stipendio base e bonus senza resettare la clausola rescissoria. Tutto rinviato a giugno, invece, per Callejon: difficile accontentarlo su un triennale e quindi possibile accordo per un biennale vista la spinta di Ancelotti. Mertens invece potrebbe andar via.