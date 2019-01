© foto di J.M.Colomo

È sole questione di ore per l'approdo al Napoli di Pablo Fornals. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, gli azzurri vorrebbero regalare il centrocampista classe '96 ad Ancelotti già in questa finestra di mercato e avrebbero già strappato il sì del giocatore. Operazione tra i 28 e i 33 milioni di euro, contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione per il talento del Villarreal. Quando si chiude? Probabilmente non appena il Napoli avrà venduto Marko Rog al Siviglia, sottolinea il quotidiano.