Napoli, Gaetano: "Ancelotti il meglio per me. Insigne il mio modello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Gaetano, giovane talento di casa Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Con Ancelotti sono cresciuto tanto, è il miglior allenatore che possa avere un giovane come me".

Com'è andata in Youth League con la Primavera?

"È un'avventura bellissima che ti porta grandi emozioni ed è importantissima per acquisire esperienza".

Per quel che riguarda la prima squadra, come stanno andando le cose in questo momento?

"Noi siamo solo poco fortunati sotto porta. A Genk abbiamo colpito 3 volte il palo ed abbiamo avuto tante occasione. E' un momento che non gira bene, ma la squadra è viva e mostrerà il proprio valore. Adesso dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domenica a Torino. Ci aspetta un campo difficile contro un avversario che ha fame di punti. Stiamo lavorando benissimo per ottenere il massimo e riprendere la nostra strada".

Baronio in Primavere, Ancelotti in prima squadra: si sente nelle mani di due grandi del calcio italiano?

"Mister Baronio mi ha dato un ruolo diverso e lo ringrazio perché io giocavo attaccante mentre lui mi ha indicato come trovare meglio le mie caratteristiche maggiormente da centrocampista. Ancelotti è il meglio che un giovane possa desiderare come allenatore. Ha esperienza, grande visione di calcio e riesce a comprendere benissimo le qualità. Sono felicissimo di lavorare con lui e sono certo che crescerò moltissimo sotto la sua guida".

A chi si ispira?

"Il mio punto di riferimento è Insigne. Oltre a essere un grande talento, Lorenzo è un modello da seguire per professionalità e impegno. Io quando posso lo osservo e cerco di carpire il meglio sia da lui che dai campioni che abbiamo in rosa".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Il centrocampista offensivo. Mi piace tanto Pogba, è il mio idolo e spero un giorno di affrontarlo".