Napoli, Gattuso: "Abbiamo trovato continuità per uscire da un brutto momento"

Dopo la vittoria conquistata contro il Torino, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Radio Rai 1: "Sono molto arrabbiato per il gol preso, penso che dobbiamo migliorare, ma la squadra ha fatto bene e non era facile perché questa è una squadra che sta affrontando un momento negativo ma ha il dente avvelenato e sono contento della prestazione che abbiamo fatto. Siamo partiti non benissimo, abbiamo rischiato di prendere gol, la cosa importante è aver dato continuità di risultati e prestazione, sappiamo che stiamo giocando tanto ma sono contento di come siamo usciti da un momento molto negativo. C'è solo una strada, continuare a lavorare con professionalità, già da giovedì abbiamo una gara importante, contro una squadra che non gioca da due gare in campionato, è una sfida importante e dobbiamo farci trovare pronti. Gare rinviate? Ho letto che si giocheranno il 13 maggio e non è corretto, penso che bisogna farle giocare subito, trovino della date, o si gioca tutti a porte chiuse o si rinvia, altrimenti non è corretto. Giocare ora e tra due mesi ha una valenza diversa anche se sappiamo che la priorità è la salute perché è successo qualcosa di grave in tutto il mondo, però se devo esprimere la mia opinione così non è corretto. Cosa hai chiesto alla squadra al tuo arrivo? Ho chiesto di mettere da parte il rancore e tutto quello che era successo, di far parlare il campo, ho avvisato loro che alla chiusura del mercato non avrei guardato in faccio più a nessuno, sanno che sono disposto a dare tutto me stesso ma sono coerente. Gli dico sempre che siamo dei privilegiati a fare questo lavoro, voglio passione, gli ho fatto capire come voglio giocare e penso che in questo momento stiamo dando continuità".