Napoli, Gattuso alza la voce: obiettivo riconquistare il San Paolo

Dopo la vittoria sul Perugia ed i segnali confortanti con Inter e soprattutto Lazio, il Napoli è chiamato a fare punti se vuole davvero dare svoltare e iniziare un girone di ritorno con l'obiettivo di recuperare posizioni importanti. Gli azzurri affronteranno la Fiorentina per provare anche a riconquistare il San Paolo visto che - escludendo l'impegno di Coppa con una compagine di B - in casa il trend è disastroso (l'ultima vittoria col Genk è del 10 dicembre, in campionato addirittura risale al 2-0 al Verona del 19 ottobre). Ne è consapevole Gennaro Gattuso che, per la prima volta, carica di significato il match, invitando tutti a non ragionare sul lungo termine ma solo sui 90 minuti di questa sera: "L'obiettivo in testa è solo la partita, da tempo diciamo di vincerne una, dobbiamo ragionare così perché la classifica mi fa diventare bianco. Conta solo domani (oggi, ndr), far finta che se vinciamo andiamo in Champions, prepararla così come se fosse l'ultima gara", le parole di Gattuso in conferenza stampa.

Il Napoli si gioca tantissimo, forse tutto arrivati a questo punto della stagione e con questa situazione di classifica. E lo stesso allenatore, in un altro passaggio quando gli viene chiesto dei punti che possono arrivare dal girone di ritorno, ribadisce l'importanza di ripartire con i tre punti contro la Fiorentina per evitare ulteriori contraccolpi a livello mentale: "Pensiamo a domani, pensiamo a Chiesa, a Cutrone, a Caceres, a Iachini. Ci giochiamo tanto a livello mentale e di classifica. Sarà una gara fondamentale, come col Perugia quando avevamo tutto da perdere, e con la Fiorentina sarà ancora più importante". Parole chiare che dovranno dare la giusta spinta alla squadra, per evitare di staccarsi ulteriormente anche dalle ultime posizioni valide per l'Europa League e ridurre tutto il resto della stagione soltanto alle due coppe.

"Dispiace non avere giocatori importanti, che possano anche far rifiatare chi sta giocando ogni tre giorni", ha detto Gattuso, che dovrà fare ancora a meno di Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Maksimovic oltre a Meret non al meglio e lo squalificato Mario Rui. I dubbi riguardano più che altro la difesa: rientra Luperto visti gli uomini contati, ma potrebbe agire da centrale oppure spostarsi a sinistra in caso di conferma di Di Lorenzo al centro con Manolas. A centrocampo con Allan e Zielinski dovrebbe esserci di nuovo Fabian per una staffetta con Demme. In attacco solito tridente con Milik affiancato da Insigne e Callejon, entrambi non segnano su azione proprio dalla gara con la Fiorentina dell'andata. Un dato evidente sulle difficoltà individuali e di squadra incontrate soprattutto in campionato.