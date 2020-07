Napoli, Gattuso: "Inter molto diversa dal Barcellona. Voglio rivedere il veleno"

vedi letture

00.17 - Dopo il successo sul Sassuolo il Napoli, che a breve andrà a giocarsi il passaggio del turno in Champions League a Barcellona, cade a San Siro per 2-0 contro l'Inter. Il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso, ha analizzato così la sfida nel corso dell'intervista/conferenza post-gara: "Tecnicamente la squadra mi è piaciuta molto. Contro questa Inter non è facile, l'abbiamo messa in difficoltà e va bene così. I nerazzurri hanno grande fisicità ed è una squadra molto diversa dal Barcellona, perciò in Spagna sarà una gara molto differente. Voglio vedere l'anima, dopo la Coppa Italia ci siamo un po' persi".

AUTOSTIMA - "Non basta, ultimamente gli attaccanti vogliono fare i difensori, i difensori vogliono fare gli attaccanti, i centrocampisti entrambe le cose. Un aspetto che non mi piace per nulla, pensiamo troppo ai gol sbagliati e non va bene. Sette mesi fa abbiamo toccato il fondo e ne siamo usciti con il coltello tra i denti. Voglio rivedere il veleno, la voglia di giocare a calcio"