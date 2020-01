© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato anche delle gerarchie in porta: "Meret ha commesso un errore, come altri giocatori, vediamo domani. Domani scelgo, ma siamo una squadra, non si tratta di esclusioni. Non capisco perché con Ancelotti giocava due partite Meret o due Ospina, ho due portieri validi, anzi pure Karnezis è bravo e valutiamo gara dopo gara. Meret è il titolare ma due giorni non si è allenato, vediamo domani chi giocherà".

