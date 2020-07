Napoli, Gattuso: "No alle scampagnate, abbiamo il dovere di arrivare bene a Barcellona"

vedi letture

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso parla non certo soddisfatto della prova dei suoi a Bergamo contro l'Atalanta, passata 2-0 stasera al Gewiss Stadium: "Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, prima dell'errore di Fabian non ricordo tiri, forse uno di Gomez da lontano. La squadra mi è piaciuta, l'Atalanta ti fa penare, ma non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo il gol con troppe lamentele. Noi dobbiamo alzare l'asticella, l'errore ci può stare, ma non puoi buttare una partita che avevi in mano, abbiamo controllato l'Atalanta. Troppe chiacchiere, dobbiamo crescere, abbiamo 9 partite e nessuno deve pensare che andiamo a fare scampagnate, abbiamo il dovere di arrivare bene a Barcellona, fino a quando indosseremo questa maglia. Dobbiamo crescere, questa gara ci servirà perché l'anno prossimo rimarranno molti di questi giocatori".