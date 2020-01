© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Gaetano verso la Cremonese. Il centrocampista del Napoli, come riporta Radio Kiss Kiss, potrebbe andare a fare esperienza in Serie B, con mister Rastelli deciso a puntare su di lui in questa seconda parte della stagione. Il classe 2000 finora con Gattuso non ha mai giocato (una sola presenza finora con la prima squadra, in Champions) e molto probabilmente saluterà così gli azzurri in prestito in questa finestra di mercato.