Napoli, Gattuso stravede per Belotti: Petagna può essere la chiave dell'affare

Il Napoli continua ad essere alla ricerca di un innesto nel reparto offensivo. L'edizione de la Repubblica svela che sin dalla scorsa estate, in prima per fila per l'attaccante del Torino Andrea Belotti, c'è il Napoli. Il tecnico Gennaro Gattuso stravede per il 'Gallo' e patron De Laurentiis può vantare nei confronti della società di Cairo un credito di oltre 20 milioniesigibile in estate per l'affare Simone Verdi. L'arma in più per portare Belotti a Napoli potrebbe essere rappresentata da Petagna, contropartita gradita nell'ambiente torinese.