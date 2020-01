© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Faouzi Ghoulam è al bivio. È un caso estremamente spinoso perché è al centro delle attenzioni del Newcastle, con una proposta già confezionata, ma non vuole andare lì: in prestito non ha intenzione di partire, come già visto quando ha deciso di rifiutare le offerte di Lille e Marsiglia. Il club azzurro ha fretta di chiudere l'arrivo di Rodriguez e il rischio taglio dai 25, per l'algerino, è estremamente alto. La situazione si sta trasformando in un muro contro muro doloroso, come spiega Il Corriere dello Sport.