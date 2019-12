Napoli, Giuntoli: "Addio Ancelotti? Non ne parlo, pensiamo solo alla gara"

Cristiano Giuntoli dribbla tutte le domande su Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo azzurro nel pre-partita di Napoli-Genk è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Addio Ancelotti? Non ne voglio parlare, abbiamo un appuntamento importante e vogliamo raggiungere un traguardo storico, quindi vogliamo pensare solo alla partita".

Si parla di accordo con Gattuso. Era inevitabile fare questo passo? "Volevo parlare veramente solo della partita perché comunque questo traguardo può farci uno slancio anche per il campionato, vogliamo pensare solo a stasera".

Come ha visto la squadra alla vigilia? "E' stata una vigilia delicata, i ragazzi hanno trovato e troveranno grandi motivazioni per questo obiettivo. Credo che non mancheranno stasera".

Si aspettava che il Genk giocasse con Onuachu davanti? "Lo davano infortunato. E' un attaccante molto alto, di grande statura, potrebbe avere più soluzioni con lui. Wolf ha cambiato la squadra, è un allenatore offensivo, loro sono abituati a fare la partita. Con questo ragazzo avranno anche la soluzione della palla sopra".