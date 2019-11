© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Giuntoli ha assunto la figura di mediatore tra il patron Aurelio De Laurentiis e la squadra, naturalmente scontenta per le multe comminate in seguito all'ammutinamento seguito al pari casalingo contro il Salisburgo. Ieri il ds, rivela l'edizione odierna de Il Mattino, è stato a Roma rinunciando al viaggio in direzione Liverpool in compagnia della squadra per un vertice col presidente durato addirittura quattro ore.

Le richieste della squadra - Semplice: non pagare le multe che lunedì mattina il Napoli ha spedito e che oggi sono arrivate a destinazione, destando i primi malumori. La squadra è pronta a chiedere unanimemente al presidente la marcia indietro riguardo la decisione. De Laurentiis è pronto a fare il primo passo: ascoltare le spiegazioni, iniziativa non di poco conto.