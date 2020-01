© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ha brillato contro la Fiorentina, è anche lui in crisi, al momento del cambio ha avuto una reazione rabbiosa e se n'è andato direttamente negli spogliatoi. Eppure Allan vuole restare al Napoli, per provare a risalire. Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui il suo rinnovo di contratto è imminente. I suoi manager sono stati in Italia, hanno parlato con Giuntoli e l'intesa è stata quasi raggiunta. Le sirene parigine sono un ricordo ormai lontano.