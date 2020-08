Napoli, Giuntoli: "L'erede di Callejon potremmo averlo già in casa"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del club azzurro, ha risposto ad alcune domande legato alle strategia di mercato.

C'è una scadenza per l’inizio della fase calda di mercato?

“Il mercato non è ancora partito, si fanno tanti discorsi, ma non ci sono presupposti per chiudere, tutti si leccano le ferite delle perdite e si fanno delle previsioni sulle perdite future. Il mercato è in stallo, speriamo da settembre di fare sul serio”.

Oltre Politano chi sarà il sostituto di Callejon?

"Callejon è stato unico nel suo genere, tutta la fascia, dava equilibrio, in una squadra diversa, secondo me Rino sa utilizzare altri come Politano o Lozano. Io non sarei così alla caccia sul mercato, a volte ce ne abbiamo di bravi in casa che non hanno dimostrato per intero il loro valore. Noi crediamo nella forza della squadra e nel lavoro di Rino. Forse può coprire meno di Callejon un suo sostituto, ma può attaccare di più e troveremo altri equilibri".