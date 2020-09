Napoli, Giuntoli lancia l'assalto finale a Boga: c'è il sì di De Zerbi alla contropartita Ounas

vedi letture

Il Napoli è pronto a lanciare l'assalto finale a Jeremie Boga. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno già impostato la trattativa col Sassuolo: 25 milioni di base fissa più una contropartita per avvicinarsi ai 40 milioni inizialmente richiesti dai neroverdi. Proprio in tal senso il profilo individuato dalle due società, col diretto placet di mister De Zerbi, è quello di Adam Ounas: l'ex Nizza può essere la carta giusta per sbloccare l'affare e regalare a Gattuso un rinforzo di primo livello per completare l'attacco.