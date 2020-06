Napoli, Giuntoli: "Milik? Andremo avanti anche senza di lui. Mertens, rinnovo a breve"

Lunga intervista rilasciata dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a Sky Sport. È stata l’occasione per affrontare alcune tematiche calde in casa azzurra, a cominciare dai tanti calciatori in scadenza di contratto: “Con Mertens siamo avanti, c'è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Speriamo di ufficializzare il rinnovo a breve. Per Callejon stiamo aspettando, non ha deciso cosa vuole fare del suo futuro. Entrambi hanno dato tanto al Napoli, stiamo parlando, il clima è disteso. Lo spagnolo è un professionista esemplare, qualora dovesse andarsene terminerà comunque la stagione con noi. Se ho temuto di perdere Mertens? Sì, ma non è mai stato lontano dal Napoli”.

Su Arkadiusz Milik, altro caso spinoso in casa Napoli: “La nostra volontà è quella di rinnovare il suo contratto, stiamo parlando con i suoi agenti e presto arriveremo a una quadra, in un senso o nell'altro. Parliamo di un ragazzo giovane che potrebbe avere mercato, se non rinnoverà lo metteremo in vendita. Per restare serve la giusta testa, altrimenti meglio che vada. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik".

Infine chiosa sui possibili addii di Kalidou Koulibaly e Allan: “Ancora è prematuro parlarne, la pandemia ha bloccato tutto. Parliamo di due giocatori importanti, noi siamo sereni. Kalidou è un grande giocatore, ha un contratto lungo e la proprietà fa bene a chiedere tanto per il suo cartellino”.

