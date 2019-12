Napoli, Giuntoli: "Spiace per Ancelotti. Callejon-Mertens? Discorsi aperti"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match col Parma ha parlato a Sky Sport: "Resta un grande dispiacere per un grande allenatore e una grande persona come Ancelotti, ci ha dato tanto in campo e fuori dal campo. Per il resto non voglio dire altro".

Cosa l'ha colpita di Gattuso? "Ogni tanto si vede che ha fatto un percorso sia nelle categorie inferiori che tra i giovani. E' molto giovane, ma ha una grandissima personalità. E' già un gran conoscitore del mestiere, sebbene lo faccia da 6-7 anni".

Che Napoli si aspetta? "Spero un Napoli aggressivo, che voglia comandare la partita, che si imponga e porti a casa la vittoria".

E' servita la presenza di De Laurentiis anche per riaprire discorsi di rinnovo con Callejon e Mertens? "Il presidente è stato fantastico, è stato con noi e ci ha supportato in questo cambio allenatore. Ha dato tranquillità e serenità. I dialoghi con i nostri calciatori non sono mai finiti, sono discorsi aperti, vedremo cosa succederà. C'è grande serenità e voglia di riscatto".