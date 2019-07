Nicolas Pepé è vicino al Napoli, ma devono essere risolti ancora alcuni dettagli. L'offerta del club azzurro soddisfa il Lille e quindi sono questo punto di vista non ci sono problemi, ma per quel che riguarda il suo ingaggio e le commissioni per i suoi agenti manca ancora qualcosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport De Laurentiis potrebbe accontentare il giocatore con un contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 2024, ma non ha invece intenzione di dare i 6 milioni richiesti dal suo entourage.