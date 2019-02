Napoli, Hamsik-Dalian: trattativa aperta. Le fideiussioni per il via libera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutt'altro che ferma la trattativa che potrebbe portare presto Marek Hamsik al Dalian in Cina. Il proprietario dei cinesi Wang Jianlin è il più ricco del paese e non ha nessuna intenzione di fermare l'affare. De Laurentiis ha chiesto che vengano pagati 5 milioni di euro subito e una fideiussione da 15 milioni garantita subito e senza vincoli di escussione. Con questo tipo di operazione, l'affare verrà chiuso subito. Il problema per la società cinese adesso è legato ai festeggiamenti del nuovo anno. Solo quando riapriranno le banche allora arriveranno quelle famose garanzie che permetteranno al presidente partenopeo di vivere più serenamente una cessione così dolorosa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.