Napoli, Hysaj: "Il cambio? Un dolore al polpaccio. Che gioia il gol"

A segno nella vittoria per 4-2 dell'Albania sull'Islanda, Elseid Hysaj ha commentato ai mmedia locali la gara e la sua sostituzione. Ecco quanto riportato da tuttonapoli.net: "Ho chiesto il cambhio per un problema al polpaccio, non potevo andare avanti. Continuo a non credere di aver segnato un gol, è stata una bella gioia. Sono molto contento per il gol e la vittoria. Sappiamo di avere dei valori e l'abbiamo mostrato sul campo con sicurezza".