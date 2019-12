Napoli, Radio Kiss Kiss: nessuna possibilità di esonero per Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radio Kiss Kiss Napoli, citando un colloquio di stamane con il patron Aurelio De Laurentiis, smentisce seccamente ogni voce di esonero e ribadisce che la fiducia in Carlo Ancelotti non è mai venuta meno. Al punto da essere, citando le parole del numero uno azzurro, "totale e incondizionata", per la stima nell'ex allenatore del Milan come tecnico e come uomo. La via scelta è dunque quella di restituire la serenità persa alla squadra, in vista di una gara decisiva per la prosecuzione del percorso in Champions League e naturalmente di un campionato in cui invertire la rotta.